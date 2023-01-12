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  • Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии

Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Бразилии

12 января 2023, 15:55
2

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии.

По информации Sport.es, 52-летний испанец – главный кандидат на замену Тите. В Бразильской конфедерации футбола считают, что уговорить Энрике будет легче, чем Жозе Моуринью или Карло Анчелотти.

Энрике стал главный кандидатом на пост тренера сборной Бразилии после того, как Хосеп Гвардиола отказался покидать «Ман Сити».

  • После вылета Бразилии с ЧМ-2022 в отставку ушел Тите.
  • Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.
  • Энрике ушел из сборной Испании после ЧМ-2022.

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Источник: Sport.es
Бразилия. Серия А Бразилия Энрике Луис
Комментарии (2)
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сутулая собака и лисы
1673532855
они и гвардиолу звали? лол.
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zigbert
1673535560
Европейский тренер в сборной Бразилии - как то не увязывается.
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