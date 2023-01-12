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    Манчини раскрыл подробности последнего разговора с Виалли

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, о чем он говорил с Джанлукой Виалли перед его смертью.

    «Джанлука сказал, что мы должны выиграть ЧМ-2026 и что он будет с нами. Он точно будет рядом, и мы надеемся вскоре посвятить ему великую победу.

    В декабре я ездил к нему в Лондон и был немного напуган. Мы шутили вместе, он подбодрил меня, сказав: «Я спокоен – будь спокоен и ты», – заявил Манчини.

    • Виалли умер 6 января в возрасте 58 лет.
    • С 2017 года он боролся с раком поджелудочной железы.
    • Сборная Италии пропустила 2 последних ЧМ.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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