Манчини раскрыл подробности последнего разговора с Виалли

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, о чем он говорил с Джанлукой Виалли перед его смертью.

«Джанлука сказал, что мы должны выиграть ЧМ-2026 и что он будет с нами. Он точно будет рядом, и мы надеемся вскоре посвятить ему великую победу.

В декабре я ездил к нему в Лондон и был немного напуган. Мы шутили вместе, он подбодрил меня, сказав: «Я спокоен – будь спокоен и ты», – заявил Манчини.

Виалли умер 6 января в возрасте 58 лет.

С 2017 года он боролся с раком поджелудочной железы.

Сборная Италии пропустила 2 последних ЧМ.

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