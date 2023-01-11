Юран считает, что «Химки» могут прекратить существование после этого сезона

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ситуацию в клубе.

– Нужно было время, а у «Химок» его просто нет! Есть костяк, за счет которого ты можешь набирать очки. Так зачем ты сам себя оставляешь без него?! Или руководство «Химок» думает, что обновить полсостава — это все равно что поменять колесо у машины?

В футболе все возможно. Но «Химки» могут спастись только в одном случае. Если вместо тех игроков, с которыми сейчас расстались, придут футболисты гораздо более высокого класса.

— В последнее время общались с Кухарчуком, Глушаковым?

— Кухарчук сам не понимает, что происходит... Я боюсь, что «Химки» могут повторить судьбу «Олимпа-Долгопрудный». То есть команда потом просто исчезнет...

— Даже так?

— Ну а как? «Химки» выбрали путь в никуда. Первая лига, а потом... От команды могут вообще отказаться. Логики я не вижу.

Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно