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    Юран: «Химки» хотят остаться в РПЛ, но отказываются от Глушакова и Кухарчука. Полный абсурд!»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал уход Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука из подмосковного клуба.

    — Ваша первая реакция, когда узнали, что «Химки» решили расстаться с девятью игроками, в числе которых, в частности, Глушаков, Кухарчук, Тихий, Камышев?

    — Печально... Ведь за счет этих футболистов «Химки» и находились в Премьер-лиге. Это же костяк команды, который дарил эмоции болельщикам в городе, да и в Московской области. Странно...

    Может быть, я чего-то футболе не понимаю? Но как можно отказаться от основных футболистов?! Какой курс выбрал клуб? Какие задачи стоят сейчас перед «Химками»?

    — И у вас даже нет предположения, почему тренерский штаб не хочет дальше продолжать сотрудничество с опытными исполнителями?

    — У меня объяснения нет. Если «Химки» хотят остаться в РПЛ, но отказываются от Глушакова, Кухарчука, Тихого, то это полный абсурд! Все тогда точно закончится первой лигой. Других вариантов не вижу.

    Не знаю, кто принимает такие решения... Видимо, инвестор. Как можно сменить за зиму полкоманды, находясь на предпоследнем месте, и думать, что ты сможешь сохранить прописку в РПЛ?!

    • Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.
    • У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20616

      derrik2000 22 минуты назад

      Да будет то же, что в своё время случилось с Ротором волгоградским: ФНЛ-РФПЛ-ФНЛ-ликвидация...

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      Рейтинг: +148

      eugen-han 44 минуты назад

      По большому счёту Химкам терять нечего во всех смыслах. По этому можно облегчить финансовую сторону вопроса в виде разгрузки платежной ведомости в команде. И что самое интересное,- это то, что можно рискнуть и дёшево отделаться(что вряд ли получится в прямом смысле) с помощью пионеров, которых можно набрать уже под задачи первой лиги, но были случаи, когда молодежь просто вытаскивала ту или иную команду в той или иной задаче по ходу её решения.

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