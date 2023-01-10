Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    CAS не принял решение по апелляциям клубов РПЛ о приостановке контрактов легионеров

    Спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не принял решение по апелляции российских клубов на решение ФИФА по контрактам легионеров.

    «Кто-то допустил ошибку и вся пресса начинает публиковать, что CAS отклонил апелляцию по легионерам. Такого не было! Было опубликовано три решения: по чемпионату мира, по европейским соревнованиям и по еврокубкам.

    По легионерам решение мы не получили. Ждем», — заявил Прокопец.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «ФИФА и УЕФА совсем обнаглели, ***! Нас все должны бояться – от этого вытекает любовь!». Кавазашвили – о решениях CAS 4
    Шалимов: «Решение CAS ожидаемое. Нас будут долбить до последнего, лучше перейти в Азию» 4
    Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА – мафия! Россия создаст свою международную организацию» 26
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11