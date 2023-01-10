CAS не принял решение по апелляциям клубов РПЛ о приостановке контрактов легионеров

Спортивный юрист Михаил Прокопец в беседе заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не принял решение по апелляции российских клубов на решение ФИФА по контрактам легионеров.

«Кто-то допустил ошибку и вся пресса начинает публиковать, что CAS отклонил апелляцию по легионерам. Такого не было! Было опубликовано три решения: по чемпионату мира, по европейским соревнованиям и по еврокубкам.

По легионерам решение мы не получили. Ждем», — заявил Прокопец.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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