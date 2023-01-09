Иранского футболиста приговорили к 26 годам тюрьмы на родине

Бывший футболист иранского «Трактора» Амир Наср-Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы из-за участия в массовых протестах на родине, сообщает EFE.
Спортсмена арестовали в ноябре. Его обвиняли в ведении «борьбы против бога». Ранее сообщалось, что ему грозит смертная казнь.
- Протесты в Иране проходят с сентября.
- Причиной стала смерть Махсы Амини после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
- По информации СМИ, женщину избивали.
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Источник: EFE