Стало известно, грозит ли Поттеру увольнение из «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер продолжит тренировать команду.

Руководство лондонского клуба доверяет 47-летнему специалисту, несмотря на неудачные результаты.

При назначении Поттера стороны договорились, что тренеру дадут время и ему не будет грозить увольнение по ходу сезона.

Боссы «Челси» учитывают, что Поттеру сложно из-за ограниченности состава, травм и паузы на чемпионат мира.

У «Челси» 3 победы в 13 последних матчах.

Поттер возглавил команду в сентябре вместо Томаса Тухеля.

Контракт с ним подписан до 2027 года.

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