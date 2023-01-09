Стало известно, грозит ли Поттеру увольнение из «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер продолжит тренировать команду.
Руководство лондонского клуба доверяет 47-летнему специалисту, несмотря на неудачные результаты.
При назначении Поттера стороны договорились, что тренеру дадут время и ему не будет грозить увольнение по ходу сезона.
Боссы «Челси» учитывают, что Поттеру сложно из-за ограниченности состава, травм и паузы на чемпионат мира.
- У «Челси» 3 победы в 13 последних матчах.
- Поттер возглавил команду в сентябре вместо Томаса Тухеля.
- Контракт с ним подписан до 2027 года.
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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса