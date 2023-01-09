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    Стало известно, грозит ли Поттеру увольнение из «Челси»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер продолжит тренировать команду.

    Руководство лондонского клуба доверяет 47-летнему специалисту, несмотря на неудачные результаты.

    При назначении Поттера стороны договорились, что тренеру дадут время и ему не будет грозить увольнение по ходу сезона.

    Боссы «Челси» учитывают, что Поттеру сложно из-за ограниченности состава, травм и паузы на чемпионат мира.

    • У «Челси» 3 победы в 13 последних матчах.
    • Поттер возглавил команду в сентябре вместо Томаса Тухеля.
    • Контракт с ним подписан до 2027 года.

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    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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