Холанд, Де Брюйне – в запасе «Манчестер Сити» на матч с «Челси»

«Манчестер Сити» и «Челси» назвали стартовые составы на матч 1/32 финала Кубка Англии.
«Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Аканджи, Лапорт, Гомес, Родриго Эрнандес, Силва, Палмер, Марез, Альварес, Фоден.
Запасные: Эдерсон, Стоунз, Аке, Канселу, Льюис, Филлипс, Гюндоган, Де Брюйне, Холанд.
«Челси»: Аррисабалага, Хамфрис, Чалоба, Кулибали, Холл, Жоржиньо, Ковачич, Галлахер, Зиеш, Маунт, Хаверц.
Запасные: Беттинелли, Кукурелья, Силва, Бадьяшиль, Аспиликуэта, Закария, Чуквуемека, Хатчинсон, Фофана.
- Матч начнется в 19:30 по Москве.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: «Бомбардир»