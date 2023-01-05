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    «Чушь больного человека». Колосков раскритиковал Канчельскиса за слова о договорных матчах России на ЧМ-2018

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса, который обвинил сборную России в организации договорных матчей на ЧМ-2018.

    «Спросите футболистов, которые бились и сражались за нашу страну. Узнайте у Игоря Акинфеева, так невероятно отбившего мяч ногой. Поинтересуйтесь, как национальная сборная готовилась к турниру, и с какой самоотдачей они выходили на матчи.

    Задайте вопрос Черчесову: все они участники домашнего ЧМ. Ну что я буду чушь этого больного человека комментировать? Мне противно отвечать на этот вопрос! Не мне его нужно адресовывать», — сказал Колосков.

    • В 2018 году чемпионат мира впервые прошел в России.
    • Национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

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    Источник: Sport24

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