«Арис» и «Фиорентина» ведут переговоры о трансфере Кокорина

«Арис» намерен сохранить форварда Александра Кокорина. Идут переговоры с «Фиорентиной», которой принадлежит игрок.

«В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе». Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. «Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», — сообщил источник.

Срок аренды рассчитан до лета.

31-летний Кокорин стоит 800 тысяч евро.

В 2014 году Кокорин стоил 18 миллионов.

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