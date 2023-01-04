«Арис» и «Фиорентина» ведут переговоры о трансфере Кокорина

«Арис» намерен сохранить форварда Александра Кокорина. Идут переговоры с «Фиорентиной», которой принадлежит игрок.
«В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе». Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. «Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», — сообщил источник.
- Срок аренды рассчитан до лета.
- 31-летний Кокорин стоит 800 тысяч евро.
- В 2014 году Кокорин стоил 18 миллионов.
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Источник: телеграм-канал Sport24