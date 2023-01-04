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  • «Арис» и «Фиорентина» ведут переговоры о трансфере Кокорина

«Арис» и «Фиорентина» ведут переговоры о трансфере Кокорина

4 января 2023, 13:17
3

«Арис» намерен сохранить форварда Александра Кокорина. Идут переговоры с «Фиорентиной», которой принадлежит игрок.

«В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе». Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. «Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», — сообщил источник.

  • Срок аренды рассчитан до лета.
  • 31-летний Кокорин стоит 800 тысяч евро.
  • В 2014 году Кокорин стоил 18 миллионов.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Арис Кокорин Александр
Комментарии (3)
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PAREVG.
1672827905
Ну надо же!!! Я то думал, что он завершил карьеру, а он еще пылит на Кипре... Интересно, где Мамаев, тоже в какой нибудь Монголии играет?
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Давид59
1672829526
Давно бы так. Саша уже все скамейки во Флоренции отполировал.
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