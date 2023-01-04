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    «Арис» и «Фиорентина» ведут переговоры о трансфере Кокорина

    «Арис» намерен сохранить форварда Александра Кокорина. Идут переговоры с «Фиорентиной», которой принадлежит игрок.

    «В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе». Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина. «Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», — сообщил источник.

    • Срок аренды рассчитан до лета.
    • 31-летний Кокорин стоит 800 тысяч евро.
    • В 2014 году Кокорин стоил 18 миллионов.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6106

      Давид59 25 минут назад

      Давно бы так. Саша уже все скамейки во Флоренции отполировал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5070

      PAREVG. 52 минуты назад

      Ну надо же!!!
      Я то думал, что он завершил карьеру, а он еще пылит на Кипре...
      Интересно, где Мамаев, тоже в какой нибудь Монголии играет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1793

      jek718875 > PAREVG. 30 минут назад

      Мамаев играет на гармошке в одном из кабачков в Камбодже

      0
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