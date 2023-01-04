АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» (3:0) и приблизился к «Ман Сити» на 1 очко

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» (3:0) в матче 19-го тура АПЛ.

В составе хозяев отличились Каземиро, Люк Шоу и Маркус Рэшфорд. «МЮ» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.

«МЮ» сравнялся по числу очков с «Ньюкаслом» (по 35), но остался на четвертом месте. Отставание от идущего вторым «Ман Сити» сократилось до одного очка.

Англия. АПЛ. 19-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Каземиро, 23; 2:0 – Шоу, 49; 3:0 – Рэшфорд, 86.

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