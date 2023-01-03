Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Челси» заплатит 127 миллионов за Энцо Фернандеса. Это 6-й самый дорогой трансфер в истории

    Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес продолжит карьеру в «Челси».

    По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб близок к трансферу футболиста за 127 миллионов евро.

    120 миллионов – отступные, еще 7 миллионов нужны для того, чтобы не выплачивать всю сумму сразу. «Челси» заплатит «Бенфике» тремя траншами примерно по 40 миллионов евро.

    Это шестой самый дорогой трансфер в истории. Лишь за пятерых игроков в истории заплатили больше 127 миллионов евро.

    • Энцо Фернандес – лучший молодой игрок ЧМ-2022.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.
    • Рыночная цена футболиста – 55 млн евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В «Бенфике» недовольны Энцо Фернандесом. Он улетел в Аргентину без разрешения тренера
    Энцо Фернандес согласился перейти в «Челси». Сумма трансфера – 120 миллионов 2
    Лучший молодой игрок ЧМ-2022 согласился перейти в «Челси»
    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11