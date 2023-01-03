«Челси» заплатит 127 миллионов за Энцо Фернандеса. Это 6-й самый дорогой трансфер в истории

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес продолжит карьеру в «Челси».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб близок к трансферу футболиста за 127 миллионов евро.

120 миллионов – отступные, еще 7 миллионов нужны для того, чтобы не выплачивать всю сумму сразу. «Челси» заплатит «Бенфике» тремя траншами примерно по 40 миллионов евро.

Это шестой самый дорогой трансфер в истории. Лишь за пятерых игроков в истории заплатили больше 127 миллионов евро.

Энцо Фернандес – лучший молодой игрок ЧМ-2022.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Рыночная цена футболиста – 55 млн евро.

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