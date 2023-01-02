Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент «Урала» Иванов рассказал, чего хочет в 2023 году

2 января 2023, 12:36
1

Президент «Урала» Григорий Иванов надеется на возвращение российских команд в международные турниры в новом году.

«Хочется, чтобы в новом году все было хорошо. Чтобы футбол был хороший, чтобы все были счастливы. Самое главное – здоровье. Всего так и не скажешь.

Может, нам в 2023-м разрешат играть в футбол на международной арене. Вот этого бы мне очень хотелось. С наступающим», – сказал Иванов.

  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций.
  • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Иванов рассказал, чем будет заниматься в «Урале» после ухода с поста президента 1
Дзюбу ждут в клубе ФНЛ 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
the teacher
1672753197
Гриша, для родного то клуба есть пожелания?
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
6
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
15
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Все новости
Все новости
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
23:09
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
3
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
7
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
190
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+