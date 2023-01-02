Президент «Урала» Иванов рассказал, чего хочет в 2023 году

Президент «Урала» Григорий Иванов надеется на возвращение российских команд в международные турниры в новом году.
«Хочется, чтобы в новом году все было хорошо. Чтобы футбол был хороший, чтобы все были счастливы. Самое главное – здоровье. Всего так и не скажешь.
Может, нам в 2023-м разрешат играть в футбол на международной арене. Вот этого бы мне очень хотелось. С наступающим», – сказал Иванов.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций.
- Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «Спорт-Экспресс»