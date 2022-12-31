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АПЛ. «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1) благодаря двум автоголам Фаса

31 декабря 2022, 00:58
1

«Ливерпуль» в домашнем матче 18-го тура АПЛ обыграл «Лестер».

Все три гола в этой встрече забили игроки «Лестера». Первый мяч на свой счет записал Кирман Дьюсбери-Холл, а затем дубль в свои ворота сделал защитник Вут Фас.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Англия. АПЛ. 18-й тур

Ливерпуль – Лестер – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дьюсбери-Холл, 4; 1:1 – Фас, 38 (в свои ворота); 2:1 – Фас, 45 (в свои ворота).

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Лестер
Комментарии (1)
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MaxRnD
1672477665
В Ливерпуле этого клоуна должны поставить на довольствие
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