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    Месси – лучший спортсмен 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси получил очередную индивидуальную награду.

    Его признали лучшим спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.

    В голосовании участвовали 420 журналистов из 113 стран.Победитель ЧМ-2022 набрал 962 очка.

    1. Лионель Месси (футбол) – 962;
    2. Арман Дюплантис (прыжки с шестом) – 373;
    3. Килиан Мбаппе (футбол) – 366;
    4. Карим Бензема (футбол) – 298;
    5. Криштоф Милак (плавание) / Макс Ферстаппен (Формула-1) – 189.

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    Источник: сайт Международной ассоциации спортивной прессы

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1009

      сутулая собака и лисы 1 минуту назад

      самым ярким и хайповым, да.
      но не лучшим.
      тот же мбаппе был не хуже.
      парень с шестом наверное тоже молодец.
      надоели своим месси.

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