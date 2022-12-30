Месси – лучший спортсмен 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси получил очередную индивидуальную награду.
Его признали лучшим спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.
В голосовании участвовали 420 журналистов из 113 стран.Победитель ЧМ-2022 набрал 962 очка.
- Лионель Месси (футбол) – 962;
- Арман Дюплантис (прыжки с шестом) – 373;
- Килиан Мбаппе (футбол) – 366;
- Карим Бензема (футбол) – 298;
- Криштоф Милак (плавание) / Макс Ферстаппен (Формула-1) – 189.
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