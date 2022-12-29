Сборная России выпустила новогодний ролик с участием Карпина и футболистов

Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.

Национальная команда опубликовала видео, в котором игроки и главный тренер Валерий Карпин поздравляют болельщиков с предстоящими праздниками.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Россия может перейти из УЕФА в Азию.

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