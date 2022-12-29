Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сборная России выпустила новогодний ролик с участием Карпина и футболистов

    Сборная России поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.

    Национальная команда опубликовала видео, в котором игроки и главный тренер Валерий Карпин поздравляют болельщиков с предстоящими праздниками.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Россия может перейти из УЕФА в Азию.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Алдонин: «Легионеры в РПЛ не нужны. Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола»
    Ледяхов: «В Испании никто не будет жалеть о выходе России из УЕФА. Нам надолго закрыли Европу»
    Ари: «Переход в Азию – очень плохое решение России. УЕФА и ФИФА будут жалеть об этом» 1
    Источник: ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1787

      jek718875 1 час назад

      Кто это? я не узнаю их в гримме

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11