Первый тренер Дзюбы раскрыл подробности диалога с форвардом о его будущем

Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем экс-форварда «Зенита» и «Спартака».

«На турнире выпускников академии «Спартака» мне удалось пообщаться с Артемом Дзюбой. Ситуация такова: ни мне, ни кому-то еще не стоит волноваться о его будущем.

Артем сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: «Все идет по плану. Дождемся января».

Видно, что у нашего российского бомбардира до сих пор горят глаза. Артем до сих пор заряжен. На товарищеском турнире он был в отличной физической форме.

Верю, что Дзюба скоро найдет себе команду. Да, он шоумен и отлично себя показывает в роли комика, но пока у Артема есть порох в пороховницах. Еще поиграет в футбол на высоком профессиональном уровне», – заявил Шупляков.

В ноябре Дзюба покинул «Адана Демирспор».

Сообщалось, что игрок интересен «Венеции» и кипрской «Кармиотиссе».

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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