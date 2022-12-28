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    Колосков: «Переход в Азию – это погружение в болото, из которого нам десятилетиями не выбраться»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Это погружение в болото, из которого нам долгие десятилетия не выбраться. Это, образно говоря, из высшей лиги опуститься во вторую или даже любительскую.

    Сейчас надо акцентировать внимание на своем футболе и активизировать работу с руководством УЕФА и федерациями, которые в него входят», – сказал Колосков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1121

      Andrew01 11 минут назад

      Если ничего не делать и сидеть на опе ровно, то будет намного хуже чем прогнозирует Колосков. Уже сейчас матчи любителей не сильно уступают по качеству половине матчей РПЛ, ждем когда все игры будут такого уровня? И финал Кубка будет Амкал - 2Дротс, которые в полуфиналах Зенит и Спартак бахнут с разгромным счетом - вот к этому может прийти.

      Только ЗП футболерам тогда прям сейчас урежте до средних по стране, и они все сразу петицию напишут о переходе куда угодно главное матчи международные чтобы были и зп была соответствующая.

      А если делать акцент на своем футболе, то с самых низов и искать таланты а не как сейчас когда играют те кто может "оплатить" поступление в академию.

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      Рейтинг: +66884

      portero 52 минуты назад

      Сейчас не может быть ни какой работы с УЕФА , а только её видимость и хорошая жизнь в командировке в Европе....
      Всё завист от других факторов, которые плебеям обсуждать не дозволено....
      А патриции звиздят и живут ни в чём себе не отказывая, для них законов нет....

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