Колосков: «Переход в Азию – это погружение в болото, из которого нам десятилетиями не выбраться»

Если ничего не делать и сидеть на опе ровно, то будет намного хуже чем прогнозирует Колосков. Уже сейчас матчи любителей не сильно уступают по качеству половине матчей РПЛ, ждем когда все игры будут такого уровня? И финал Кубка будет Амкал - 2Дротс, которые в полуфиналах Зенит и Спартак бахнут с разгромным счетом - вот к этому может прийти.
Только ЗП футболерам тогда прям сейчас урежте до средних по стране, и они все сразу петицию напишут о переходе куда угодно главное матчи международные чтобы были и зп была соответствующая.
А если делать акцент на своем футболе, то с самых низов и искать таланты а не как сейчас когда играют те кто может "оплатить" поступление в академию.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Это погружение в болото, из которого нам долгие десятилетия не выбраться. Это, образно говоря, из высшей лиги опуститься во вторую или даже любительскую.
Сейчас надо акцентировать внимание на своем футболе и активизировать работу с руководством УЕФА и федерациями, которые в него входят», – сказал Колосков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.
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