Колосков: «Переход в Азию – это погружение в болото, из которого нам десятилетиями не выбраться»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Это погружение в болото, из которого нам долгие десятилетия не выбраться. Это, образно говоря, из высшей лиги опуститься во вторую или даже любительскую.

Сейчас надо акцентировать внимание на своем футболе и активизировать работу с руководством УЕФА и федерациями, которые в него входят», – сказал Колосков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о переходе в АФК должны принять на этой неделе.

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