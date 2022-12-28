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    Орлов: «Мы – европейцы! Переход в Азию – слом всей системы и трата огромных денег»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы — европейцы. События могут поменяться в один миг. Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски.

    Повторюсь, лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию — слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему. Но с другой стороны — играть же надо. Может, стоят пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы.

    Чернышенко недавно рассказал, как они переадресовали несколько миллиардов положенных на проведение международных соревнований на развитие стадионов и спортивных площадок. Это дает возможность молодым ребятам и детям заниматься спортом.

    Но профессиональный спорт тоже должен существовать. Надо принять какое-то решение. Однозначного мнения нет и быть не может. Я в раздумьях», — сказал Орлов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять 27 декабря, но голосование перенесли.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +640

      gunstilzit 11 минут назад

      — Легионеры не разбегутся, когда поймут, что надо летать в Киргизию, Таджикистан или Мьянму?

      — Легионеры приезжают в том числе за деньгами, — сказал Орлов «Матч ТВ». — Когда они приезжали в «Зенит», для них манком была Лига чемпионов. Посмотрим, это личное дело футболистов: как они решат, так и будет.

      — Верите, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов, пусть и азиатскую?

      — Хотел бы очень надеяться на это. Но будет очень сложно. В Азии много легионеров. Халк и Витсель играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев осталось стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная.

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      Рейтинг: +2107

      prtcs 37 минут назад

      У нас есть время научиться играть в футбол. Ради Дзюбы можно и в Африку и они ужу выше нас.

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      Рейтинг: +32

      ПалкоВводецъ (returned) 42 минуты назад

      Пока ФИФА и УЕФА зависимы от ВША и их подкаблучников и пока Россия не денацифицирует окраину, еврорейх, да и прибалтов до кучи с пшеками, нам в европейских турнирах житья не дадут. А играть то надо. Азия в этом плане выход из положения.

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      Рейтинг: +24893

      bset > ПалкоВводецъ (returned) 35 минут назад

      Если так нравится жить в Азии, переезжай в Китай или КНДР. А Россия - это Европа. И точка

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      Рейтинг: +785

      dragoon000320 > bset 33 минуты назад

      товарищу скорее всего в КНДР как раз и надо пожить чтобы мозги хорошенько вправили)

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      Рейтинг: +741

      borusse > ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      пока такая дурь в голове вас ничего хорошего не ждёт , даже в Азии

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