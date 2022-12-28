— Легионеры не разбегутся, когда поймут, что надо летать в Киргизию, Таджикистан или Мьянму?
— Легионеры приезжают в том числе за деньгами, — сказал Орлов «Матч ТВ». — Когда они приезжали в «Зенит», для них манком была Лига чемпионов. Посмотрим, это личное дело футболистов: как они решат, так и будет.
— Верите, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов, пусть и азиатскую?
— Хотел бы очень надеяться на это. Но будет очень сложно. В Азии много легионеров. Халк и Витсель играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев осталось стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная.
Комментатор Геннадий Орлов считает, что РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы — европейцы. События могут поменяться в один миг. Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски.
Повторюсь, лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию — слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему. Но с другой стороны — играть же надо. Может, стоят пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы.
Чернышенко недавно рассказал, как они переадресовали несколько миллиардов положенных на проведение международных соревнований на развитие стадионов и спортивных площадок. Это дает возможность молодым ребятам и детям заниматься спортом.
Но профессиональный спорт тоже должен существовать. Надо принять какое-то решение. Однозначного мнения нет и быть не может. Я в раздумьях», — сказал Орлов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять 27 декабря, но голосование перенесли.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно