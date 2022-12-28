Сын Пеле не выходит на работу. Он все время проводит с отцом, который прощается с близкими

Сын Пеле Эдиньо проводит все время с отцом в больнице.
Из-за желания быть с отцом тренер отказывается возвращаться к работе с молодежной команды «Лондрины», пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на beIN Sports.
Эдиньо работает в «Лондрине» с прошлого года.
- 82-летний бразилец с конца ноября находится в больнице.
- Он борется с раком толстой кишки. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось.
- Сообщалось, что Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»