Сын Пеле не выходит на работу. Он все время проводит с отцом, который прощается с близкими

Сын Пеле Эдиньо проводит все время с отцом в больнице.

Из-за желания быть с отцом тренер отказывается возвращаться к работе с молодежной команды «Лондрины», пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на beIN Sports.

Эдиньо работает в «Лондрине» с прошлого года.

82-летний бразилец с конца ноября находится в больнице.

Он борется с раком толстой кишки. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось.

Сообщалось, что Пеле прощается с семьей и друзьями перед смертью.

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