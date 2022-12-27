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  • Ловчев: «Азиаты слабее нас? Побойтесь бога! Мы Киргизию и Таджикистан не можем победить»

Ловчев: «Азиаты слабее нас? Побойтесь бога! Мы Киргизию и Таджикистан не можем победить»

27 декабря 2022, 21:47
3

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев не считает, что азиатские сборные слабее России.

«Конечно, играть надо! Люди говорят: «А с кем играть?». Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от Японии. Пока мы все там разговаривали, японцы привезли к себе заметных футболистов. Футбол у них вырос. Тот же Хонда, который играл у нас, довольно квалифицированный спортсмен.

Когда мы говорим, что АФК нам не годится, побойтесь бога... Сегодня наша сборная и российские футболисты довольно слабые. Нам надо где-то играть и набираться опыта. Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать.

Австралия выступала на ЧМ и выглядела довольно прилично. Южная Корея тоже. Из всех этих стран игроки выступают в Европе в довольно сильных командах. А где наши? Кокорин, который начинал с Италии, а сейчас — на Кипре...

Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», — сказал Ловчев.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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ArReal
1672167203
Идиот Ловчев не понимает, что мы раскатали две ничейки для зрителей, играй в пол-ноги десятым составом?))
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Krics
1672176852
Бывший игрок "Спартака", почему не "Динамо"?
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