Ловчев: «Азиаты слабее нас? Побойтесь бога! Мы Киргизию и Таджикистан не можем победить»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев не считает, что азиатские сборные слабее России.

«Конечно, играть надо! Люди говорят: «А с кем играть?». Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от Японии. Пока мы все там разговаривали, японцы привезли к себе заметных футболистов. Футбол у них вырос. Тот же Хонда, который играл у нас, довольно квалифицированный спортсмен.

Когда мы говорим, что АФК нам не годится, побойтесь бога... Сегодня наша сборная и российские футболисты довольно слабые. Нам надо где-то играть и набираться опыта. Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать.

Австралия выступала на ЧМ и выглядела довольно прилично. Южная Корея тоже. Из всех этих стран игроки выступают в Европе в довольно сильных командах. А где наши? Кокорин, который начинал с Италии, а сейчас — на Кипре...

Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», — сказал Ловчев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно