Уткин: «Катитесь в Азию, а я остаюсь в УЕФА»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал возможный уход российского футбола из Европы в Азию.

«Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Тут я вырос, я люблю эти команды, этот мир и пространство», — заявил Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно