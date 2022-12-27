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    Уткин: «Катитесь в Азию, а я остаюсь в УЕФА»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал возможный уход российского футбола из Европы в Азию.

    «Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Тут я вырос, я люблю эти команды, этот мир и пространство», — заявил Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52758

      MaxRnD 10 минут назад

      Уася, в жиробасах ты остаёшься

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