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  • РФС должен выполнить три условия, чтобы перейти из УЕФА в Азию

РФС должен выполнить три условия, чтобы перейти из УЕФА в Азию

27 декабря 2022, 11:59
2

Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала три условия, которые нужно выполнить РФС для перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Требуется специальное разрешение ФИФА, если ты хочешь стать членом конфедерации, на территории которой ты не расположен. Но Россия расположена как в Европе, так и в Азии. Из регламентирующих документов следует, что никаких согласий от ФИФА РФС получать не должен.

Должно быть выполнено три условия – отсутствие членства в других организациях, географическое расположение и решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета.

Могут быть определенные визиты в страну с целью проверить ее готовность», – сказала Анцелиович.

  • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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Таврида
1672132951
"решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета". Большинство это сколько? Может у "шестерок" США хватит голосов заблокировать принятие России в АФК?
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almanev
1672215018
Будет смешно, если мы перейдём в Азию, и через пару дней нас отстранят от азиатских турниров
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