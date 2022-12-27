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    РФС должен выполнить три условия, чтобы перейти из УЕФА в Азию

    Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала три условия, которые нужно выполнить РФС для перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Требуется специальное разрешение ФИФА, если ты хочешь стать членом конфедерации, на территории которой ты не расположен. Но Россия расположена как в Европе, так и в Азии. Из регламентирующих документов следует, что никаких согласий от ФИФА РФС получать не должен.

    Должно быть выполнено три условия – отсутствие членства в других организациях, географическое расположение и решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета.

    Могут быть определенные визиты в страну с целью проверить ее готовность», – сказала Анцелиович.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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