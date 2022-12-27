ФИФА может помешать участию России в отборе ЧМ-2026

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, может ли ФИФА препятствовать участию России в отборе ЧМ-2026 в случае перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Потенциально такое возможно. Основной футбольный регулятор – ФИФА. Она является основным организатором чемпионата мира. Это их прерогатива. Такие инструменты у них есть. Но юридически это обосновать очень тяжело.

Думаю, у РФС есть договоренность с ФИФА, раз они решаются на такой шаг. Препятствовать нашему отбору на ЧМ будучи в АФК можно, но обосновать это будет сложно», – сказала Анцелиович.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно