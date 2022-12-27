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    УЕФА может не отпустить РФС в Азию

    Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о возможном переходе российского футбола из Европы в Азию.

    «УЕФА может не отпустить Россию в АФК. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами «мы не возражаем». Без этого процедура просто не состоится.

    Но я бы смотрел не на УЕФА, а на ФИФА. Мне кажется, УЕФА вообще всe равно. Россия для них не такая важная часть футбольного сообщества, чтобы сильно об этом переживать. Нам нужно определиться, зачем мы сами это делаем.

    Если мы хотим играть на чемпионатах мира, то без ФИФА тут не обойтись. При отстранении России у них было два основных аргумента: безопасность и отказ сборных встречаться с Россией.

    Тут возникает вопрос: если мы выйдем на чемпионат мира от Азии и снова попадeм на Польшу, то что произойдeт? Для меня это главный вопрос», — сказал Прокопец.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17359

      ilichkadr 1 час назад

      "УЕФА может не отпустить Россию в АФК"?
      Аххххххааааа........ Миша не просто юрист, а спортивный!!
      Ст. 8 Устава УЕФА
      член УЕФА может выйти из состава УЕФА в конце финансового года УЕФА, при условии подачи письменного уведомления об этом как минимум за шесть месяцев.

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      Рейтинг: +1009

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Австралия будет против принятия России в Азиатскую Футбольную Конфидерацию.

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      Рейтинг: +17359

      ilichkadr > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Согласия на принятие в АФК не требуется. Поэтому аборигены могут не дёргаться.

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      Рейтинг: +1445

      Красногвардейчик 1 час назад

      В Этом случае, Польше за отказ нужно дискву давать, а не подаваться на искусственную истерию поднимаемой странами нато

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      Рейтинг: +5224

      neim > Красногвардейчик 1 час назад

      Польше и в предыдущем случае надо было "дискву" давать, однако не дали. Что изменится в будующем ?

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      Рейтинг: +1445

      Красногвардейчик > neim 1 час назад

      Может образумятся......

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