УЕФА может не отпустить РФС в Азию

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о возможном переходе российского футбола из Европы в Азию.

«УЕФА может не отпустить Россию в АФК. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами «мы не возражаем». Без этого процедура просто не состоится.

Но я бы смотрел не на УЕФА, а на ФИФА. Мне кажется, УЕФА вообще всe равно. Россия для них не такая важная часть футбольного сообщества, чтобы сильно об этом переживать. Нам нужно определиться, зачем мы сами это делаем.

Если мы хотим играть на чемпионатах мира, то без ФИФА тут не обойтись. При отстранении России у них было два основных аргумента: безопасность и отказ сборных встречаться с Россией.

Тут возникает вопрос: если мы выйдем на чемпионат мира от Азии и снова попадeм на Польшу, то что произойдeт? Для меня это главный вопрос», — сказал Прокопец.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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