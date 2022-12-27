Канчельскис: «Россию могут кинуть. При переходе в Азию пообещают одно, а перед ЧМ-2026 наложат санкции»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе.

Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А, значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть», — сказал Канчельскис.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно