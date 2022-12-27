Канчельскис: «Россию могут кинуть. При переходе в Азию пообещают одно, а перед ЧМ-2026 наложат санкции»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе.
Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А, значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть», — сказал Канчельскис.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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Источник: Sport24