Колосков рассказал, какие требования будут предъявлены к РФС при переходе из УЕФА в Азию

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Всего было три случая переходов в другие конфедерации. Израиль, если не ошибаюсь, в 1957 году перешел в УЕФА при помощи СССР. Нас еще потом лет 30 руководители израильского футбола благодарили. Австралия относительно недавно ушла из Океании в Азию.

Казахстаном я два года занимался в переходе в УЕФА. Сложностью было убедить УЕФА принять Казахстан, а AFC их отпускал. Тогда была создана спецкомиссия УЕФА, она трижды летала смотреть подготовку Казахстана.

К РФС тоже будут предъявляться требования к вопросам развития футбола, инфраструктуры, финансирования, подготовки тренерских кадров, — сказал Колосков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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