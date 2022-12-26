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    Клопп назвал величайшего футболиста, которого он видел

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

    «Месси – величайший футболист из тех, что я видел. Его игра в этом возрасте должна дать нам представление о том, насколько долго футболисты могут выступать на высшем уровне. Нельзя слишком рано подводить черту», – сказал Клопп.

    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
    • Месси в решающем матче оформил дубль.
    • Он впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: Liverpool Echo

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