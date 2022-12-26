«Ты подрос! Радуемся за тебя, переживаем». Семин встретился с Хвичей в Италии

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин встретился в Италии с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Слушай, ты подрос сильно. Сколько ты сейчас, 184 сантиметра? Явно после «Локомотива» вырос. У меня всe нормально, радуемся за тебя, переживаем. Много людей, которые переживают. Ты оставил хорошую память в РПЛ, в «Локомотиве». Рады, что всe идeт. Не снижай к себе требования.

Ты перестал реагировать на нарушения, сразу встаeшь и играешь. Как итальянский, ещe не лучше русского знаешь? Учи. У вас очень сильная команда, играете здорово, хорошие ребята. Ты попал в команду как родной», – сказал Семин Хвиче.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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