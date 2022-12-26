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    «Ты подрос! Радуемся за тебя, переживаем». Семин встретился с Хвичей в Италии

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин встретился в Италии с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

    «Слушай, ты подрос сильно. Сколько ты сейчас, 184 сантиметра? Явно после «Локомотива» вырос. У меня всe нормально, радуемся за тебя, переживаем. Много людей, которые переживают. Ты оставил хорошую память в РПЛ, в «Локомотиве». Рады, что всe идeт. Не снижай к себе требования.

    Ты перестал реагировать на нарушения, сразу встаeшь и играешь. Как итальянский, ещe не лучше русского знаешь? Учи. У вас очень сильная команда, играете здорово, хорошие ребята. Ты попал в команду как родной», – сказал Семин Хвиче.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +912

      Fialet 14 минут назад

      Вспомнился анекдот:
      Приехал внук к деду в хохляндию.
      Дед обраовался и говорит:
      - Внучек да ты пидрос!
      - Сам ты пидрос, мудак старый!

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