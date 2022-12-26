Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Бенфика» отклонила 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Энцо Фернандесу

    «Ливерпуль» пытается купить полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

    Английский клуб предложил около 100 миллионов евро, но получил отказ.

    «Бенфика» готова продать аргентинца только за 120 миллионов. Это сумма отступных в его контракте.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.
    • Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    15-летний Фернандес в 2016 году отговаривал Месси от ухода из сборной. В 2022 они вместе выиграли ЧМ
    Названы самые подорожавшие игроки по итогам ЧМ-2022 2
    Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 от L’Equipe 7
    Источник: твиттер журналиста Педру Алмейды

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +201

      Эмом 5 минут назад

      Какие же красавцы португальцы, с каждым новым ТО у них есть кого продать за 100мультов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11