«Бенфика» отклонила 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Энцо Фернандесу

Какие же красавцы португальцы, с каждым новым ТО у них есть кого продать за 100мультов
«Ливерпуль» пытается купить полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.
Английский клуб предложил около 100 миллионов евро, но получил отказ.
«Бенфика» готова продать аргентинца только за 120 миллионов. Это сумма отступных в его контракте.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
- Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.
- Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.
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