Зидан, Энрике – претенденты на пост тренера сборной Португалии

Сборная Португалии ищет нового главного тренера. В числе кандидатов – Зинедин Зидан и Луис Энрике, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на португальское издание A Bola.

Изначально португальцы хотели назначить Жозе Моуринью, но его не отпустила «Рома». Она отказала тренеру в совмещении.

Сборную Португалии после ЧМ-2022 покинул Фернанду Сантуш.

Зидан сейчас без работы.

Энрике после ЧМ-2022 покинул сборную Испании.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно