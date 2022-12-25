Зидан, Энрике – претенденты на пост тренера сборной Португалии

Сборная Португалии ищет нового главного тренера. В числе кандидатов – Зинедин Зидан и Луис Энрике, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на португальское издание A Bola.
Изначально португальцы хотели назначить Жозе Моуринью, но его не отпустила «Рома». Она отказала тренеру в совмещении.
- Сборную Португалии после ЧМ-2022 покинул Фернанду Сантуш.
- Зидан сейчас без работы.
- Энрике после ЧМ-2022 покинул сборную Испании.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»