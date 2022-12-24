Каррера: «Переход России в Азию меня не устраивает»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Я бы на месте РФС дождался бы возвращения в УЕФА. Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает», – сказал Каррера.
- Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
- Окончательное решение намечено на следующую неделю.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: Metaratings