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    «Единственная возможность выжить». Камоцци – о переходе РФС в Азию

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает оправданным возможный переход российского футбола из Европы в Азию.

    «Я думаю, что переход в Азиатскую конфедерацию – единственная для российского футбола возможность выжить.

    Чем больше времени сборная России и клубы не могут выступают на международных соревнованиях, тем ниже падает уровень футбола в стране.

    Без международной практики будет все хуже и хуже с каждым годом. Если переход в АФК позволит России интегрироваться в мировой футбол, это станет спасением для РФС», – сказал Камоцци.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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