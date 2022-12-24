«Единственная возможность выжить». Камоцци – о переходе РФС в Азию

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает оправданным возможный переход российского футбола из Европы в Азию.

«Я думаю, что переход в Азиатскую конфедерацию – единственная для российского футбола возможность выжить.

Чем больше времени сборная России и клубы не могут выступают на международных соревнованиях, тем ниже падает уровень футбола в стране.

Без международной практики будет все хуже и хуже с каждым годом. Если переход в АФК позволит России интегрироваться в мировой футбол, это станет спасением для РФС», – сказал Камоцци.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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