Эмери высказался о поведении Мартинеса после победы Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери пообещал провести беседу с вратарем Эмилиано Мартинесом.
- 30-летний футболист выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
- Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
- Мартинес на церемонии награждения приложил награду к паху и потряс ей.
- Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.
«Иногда сильные эмоции сложно контролировать. На следующей неделе я поговорю с ним об этом.
Но сейчас я отношусь к этому с уважением, потому что Эмилиано находится со своей сборной», – сказал Эмери.
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Источник: Sky Sports