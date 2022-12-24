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    Эмери высказался о поведении Мартинеса после победы Аргентины на ЧМ-2022

    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери пообещал провести беседу с вратарем Эмилиано Мартинесом.

    • 30-летний футболист выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
    • Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
    • Мартинес на церемонии награждения приложил награду к паху и потряс ей.
    • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

    «Иногда сильные эмоции сложно контролировать. На следующей неделе я поговорю с ним об этом.

    Но сейчас я отношусь к этому с уважением, потому что Эмилиано находится со своей сборной», – сказал Эмери.

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    Источник: Sky Sports

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