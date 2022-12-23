РФС отложил принятие решения о переходе в Азию

Вице‑президент РФС Игорь Каменской заявил, что на сегодняшнем заседании исполкома решение о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола не будет принято.

– По Азии взяли тайм‑аут до середины следующей недели. Еще будет одно заседание.

– Там будет окончательное решение принято?

– Я думаю, что исполком поручит руководству проработать этот вариант.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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