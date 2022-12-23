РФС отложил принятие решения о переходе в Азию

Вице‑президент РФС Игорь Каменской заявил, что на сегодняшнем заседании исполкома решение о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола не будет принято.
– По Азии взяли тайм‑аут до середины следующей недели. Еще будет одно заседание.
– Там будет окончательное решение принято?
– Я думаю, что исполком поручит руководству проработать этот вариант.
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: «Матч ТВ»