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    РФС отложил принятие решения о переходе в Азию

    Вице‑президент РФС Игорь Каменской заявил, что на сегодняшнем заседании исполкома решение о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола не будет принято.

    – По Азии взяли тайм‑аут до середины следующей недели. Еще будет одно заседание.

    – Там будет окончательное решение принято?

    – Я думаю, что исполком поручит руководству проработать этот вариант.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12494

      Алексей З 28 минут назад

      Никто на себя ответственность не возьмёт. Не прИнято.
      РФС -- Министр спорта--- Правительство--- САМ.
      Ну и кто к нему с этим пойдёт ?
      Через неделю скажут , что проконсультируются с ФИФА, а пока подождут перемен.
      Наших правителей как книжку читаешь уже 20+ лет.

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      Рейтинг: +20423

      derrik2000 1 час назад

      Так, а ЧЁ смутило-то???

      "– По Азии взяли тайм‑аут до середины следующей недели. Еще будет одно заседание.
      – Там будет окончательное решение принято?
      – Я думаю, что исполком поручит руководству проработать этот вариант."!

      Получается, что сёдни судили-рядили о переходе в АКФ и ещё "прорабатывают этот вариант"???

      ЭТО называется "продолжают продолжать".
      Вся суть нынешних "эффективных манагеров. (((

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      Рейтинг: +7722

      Беспонтий 2 часа назад

      "РФС отложил"
      вот вы упрямые скажите прямо уж
      что наложил

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