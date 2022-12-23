«Людям нужно кость кинуть». Червиченко – о разговорах про уход РФС в Азию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает серьезным обсуждение возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Не верю, что Россия перейдeт в Азиатскую конфедерацию. Готов поспорить: поставить что-нибудь или с вами пари принять – что хотите.

Думаю, есть потребность от общества и журналистов, которые всe время требуют от руководства РФС каких-то действий.

Поскольку там сплошное бездействие, то людям что-то нужно: как кость кидать. Сейчас они начнут сказки рассказывать, что будут обсуждать и думать.

Можно весь год обсуждать, но если вы помните крымскую тему, то сколько еe уже обсуждают? Семь лет тащат. Как дохлого по кладбищу таскают.

Так проходит крымский вопрос о вступлении в наш общий российский чемпионат. Так и здесь: можно пару лет тоже рассказывать.

В начале они будут на старте, потом где-то на середине, потом вот-вот почти у финиша. Пару лет можно на этом протянуть», – сказал Червиченко.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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https://www.championat.com/football/news-4937747-andrej-chervichenko-ne-veryu-chto-rossiya-perejdet-v-aziatskuyu-konfederaciyu-gotov-posporit.html?utm_source=copypaste

https://www.championat.com/football/news-4937747-andrej-chervichenko-ne-veryu-chto-rossiya-perejdet-v-aziatskuyu-konfederaciyu-gotov-posporit.html?utm_source=copypaste

https://www.championat.com/football/news-4937747-andrej-chervichenko-ne-veryu-chto-rossiya-perejdet-v-aziatskuyu-konfederaciyu-gotov-posporit.html?utm_source=copypaste