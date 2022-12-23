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    «УЕФА выстраивает новые отношения с Россией». В Госдуме отреагировали на проведение международного турнира в Волгограде

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о переговорах РФС и УЕФА о проведении в Волгограде международного турнира юношеских сборных в мае 2023 года.

    «Для УЕФА уход России — это большая потеря. Любая организация бьется за то, чтобы огромные возможности, которые представляет Россия, обязательно были и использовались.

    Когда кто-то из европейских руководителей заявляет, что России не место в европейской семье, то это ошибка для них. УЕФА умеет считать деньги, перспективы, долгосрочные перспективы. Все когда-нибудь нормализуется.

    УЕФА попытается выстроить новые отношения с нами. Любые взаимоотношения с любой организацией — это интересно, особенно детский турнир», — сказал Свищев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +869

      Fialet 1 час назад

      УЕФА засцала, что Россия уйдёт в Азию.

      2
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      Рейтинг: +12487

      Алексей З > Fialet 1 час назад

      Или РФС ? Поёт товарисч из Госдумы , а не из УЕФА.

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      Рейтинг: +20416

      derrik2000 > Fialet 1 час назад

      Это - условная ПОДАЧКА или, на языке рыбаков, ПРИКОРМ.
      Ну, чтобы не дёргались и сидели дальше, ЗА "входом" в УЕФА: убогим из жалости всегда объедки с барского стола выносят.
      Турнир юношей можно и провести, если к тому времени РФС не станет полноценным членом азиатской конфедерации футбола.
      В ином случае - извиняйте: тока товарищеские матчи молодёжных команд "в целях популяризации футбола". ))

      2
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      Рейтинг: +39

      kokshareal > derrik2000 1 час назад

      Согласен

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      Рейтинг: +20416

      derrik2000 > Fialet 54 минуты назад

      Ща прочитал - там вот какая штуковина ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ.
      Переход из УЕФА в АКФ возможен ТОЛЬКО после согласия ФИФА и УЕФА.
      По крайней мере, ТАК в прочитанном мною материале обозначено.
      Сначала было загрустил - что? опять ноги вытирают о Россию не стесняясь??? - а потом подумал: "Раз НЕЛЬЗЯ ПЕРЕХОДИТЬ, т. е. ОДНОМОМЕНТНО менять членство с УЕФА на АКФ, то можно сначала ВЫЙТИ из УЕФА (ХТО право выхода может отобрать? НИХТО!), а потому уже, будучи НЕ ЧЛЕНОМ УЕФА, а государством БЕЗ членства в какой либо территориальной организации, вступать в АКФ.
      По-моему, вполне себе вариант.

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