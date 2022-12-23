«УЕФА выстраивает новые отношения с Россией». В Госдуме отреагировали на проведение международного турнира в Волгограде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о переговорах РФС и УЕФА о проведении в Волгограде международного турнира юношеских сборных в мае 2023 года.

«Для УЕФА уход России — это большая потеря. Любая организация бьется за то, чтобы огромные возможности, которые представляет Россия, обязательно были и использовались.

Когда кто-то из европейских руководителей заявляет, что России не место в европейской семье, то это ошибка для них. УЕФА умеет считать деньги, перспективы, долгосрочные перспективы. Все когда-нибудь нормализуется.

УЕФА попытается выстроить новые отношения с нами. Любые взаимоотношения с любой организацией — это интересно, особенно детский турнир», — сказал Свищев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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