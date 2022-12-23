УЕФА и РФС договорились о проведении в Волгограде международного турнира юношеских сборных в мае 2023 года

В следующем году в России состоится международный футбольный турнир, согласованный с УЕФА.

«В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», – сообщили в РФС.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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