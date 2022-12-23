Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    УЕФА и РФС договорились о проведении в Волгограде международного турнира юношеских сборных в мае 2023 года

    В следующем году в России состоится международный футбольный турнир, согласованный с УЕФА.

    «В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», – сообщили в РФС.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Гинер назвал плюсы и минусы перехода России из УЕФА в Азию
    «Ахмат» выступит за переход России в Азию на исполкоме РФС
    Посол Кении пригласил российских футболистов тренироваться с их сборной 1
    Источник: «РБК Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +791

      Dimonadze 2 часа назад

      Что они там такого надоговаривались? В УЕФА траншей из-за океана или из Брюсселя давно не приходило что ли?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11