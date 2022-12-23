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    В Госдуме оценили идею перехода РФС из УЕФА в Азию

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Мы понимаем, что лучше играть в Европе. Но в нынешней ситуации мы не знаем, сколько наш футбол не будет выступать на международной арене.

    Если европейцы не хотят нас видеть в еврокубках, то это не значит, что наши спортсмены должны страдать. Хотя я скептически отношусь к переходу в азиатскую конфедерацию.

    Слышал, что от нескольких азиатских спортивных функционеров прозвучала идея приглашения России в Азию и участие нас в их чемпионатах. Для нас главное, чтобы футболисты имели возможность играть и отбираться на турниры.

    Любой шанс, даже минимальны, нужно отработать по максимуму», — сказал Свищев.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5005

      PAREVG. 1 час назад

      Какая нахрен азия, туда лететь по 12 - 15 часов а то и сутки, да еще и с несколькими пересадками, африка и та ближе 5 - 7 часов.
      Какой болельщик, на условную азиатскую ЛЧ полетит за командой, проведя сутки в самолете, и отдав за перелет в один конец, условный месячный заработок???
      Лет через 5 все успокоятся, и что обратно в УЕФА переходить?

      0
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      Рейтинг: +869

      Fialet > PAREVG. 1 час назад

      Ну простой болельщик с зарплатой 15 - 25 тыс в месяц и в гейропу не полетит. А богатеи и в Таиланд с удовольствием слетают.

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      Рейтинг: +5005

      PAREVG. > Fialet 43 минуты назад

      Кроме Тайланда там будет Мьянма, Лаос, и соседний Непал в котором нет моря, и что, туда за командой прилетит 5 человек, любителей гор. а в европу сотнями летали...
      А как нашим командам играть на высоте, где мало кислорода,

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      Рейтинг: +18540

      Cleaner 2 часа назад

      Госдума не имеет права совать свой нос в дела футбола. По правилам ФИФА.

      1
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      Рейтинг: +705

      7:1 > Cleaner 2 часа назад

      так она и не суёт. комментировать не запрещается.

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      Рейтинг: +12487

      Алексей З > Cleaner 1 час назад

      Мы живём по своим законам , нам никто не указ.

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      Рейтинг: +11006

      alp > Cleaner 55 минут назад

      по правилам фифа и уефа не имели право отстранять Россию от футбола. так что сейчас работает только одно правило - никаких правил!

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      Рейтинг: +11006

      alp > Алексей З 55 минут назад

      Слава Богу, что "вас" всего 2%

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      Рейтинг: +12487

      Алексей З > alp 44 минуты назад

      Ты уверен , что вас 98 ?
      Офигеть, какой наивный.
      По мобилизухе вас резко уменьшится , догоните.

      0
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