В Госдуме оценили идею перехода РФС из УЕФА в Азию

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Мы понимаем, что лучше играть в Европе. Но в нынешней ситуации мы не знаем, сколько наш футбол не будет выступать на международной арене.
Если европейцы не хотят нас видеть в еврокубках, то это не значит, что наши спортсмены должны страдать. Хотя я скептически отношусь к переходу в азиатскую конфедерацию.
Слышал, что от нескольких азиатских спортивных функционеров прозвучала идея приглашения России в Азию и участие нас в их чемпионатах. Для нас главное, чтобы футболисты имели возможность играть и отбираться на турниры.
Любой шанс, даже минимальны, нужно отработать по максимуму», — сказал Свищев.
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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