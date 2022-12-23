Федун прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приехал на заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Вы за переход в Азию?

— Меня волнует один вопрос, по которому я приехал, — это компенсация перехода.

— Решится положительно?

— Надеюсь, что да.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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