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    Федун прокомментировал возможный переход РФС в Азию

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приехал на заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

    — Вы за переход в Азию?

    — Меня волнует один вопрос, по которому я приехал, — это компенсация перехода.

    — Решится положительно?

    — Надеюсь, что да.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11006

      alp 58 минут назад

      сбитого летчика волнуют только бабки

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