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    Гинер назвал плюсы и минусы перехода России из УЕФА в Азию

    Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил возможный переход РФС в Азию.

    – Самая важная история в нашем футболе сейчас – переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

    – Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене – как клубам, так и сборной.

    С другой, нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе, совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей, ведь изначально наш рейтинг, надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые – начинать придется буквально с нуля.

    Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания.

    – По вашим ощущениям, сколько еще нужно потерпеть? По-моему, год-два можно, но не более.

    – Не думаю, что это должно занять больше времени. Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА. Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго.

    – Общаетесь ли с кем-то из европейских коллег?

    – Конечно.

    – Что они говорят?

    – Абсолютно нормальная риторика. Если отбросить политиков, то спортивный футбольный мир как дружил, так и дружит. Не важно, какое гражданство или какая национальность у человека. Это абсолютно нормально. Так же переживают, так же готовы поддержать.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12487

      Алексей З 56 минут назад

      Для чего задавать этот вопрос , на который даже в Кремле не знают ответ. Когда это всё закончится ?
      ХЗ
      Так вам каждый ответит.

      0
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      Рейтинг: +869

      Fialet 1 час назад

      "Если отбросить политиков, то спортивный футбольный мир как дружил, так и дружит" - Ага, и поляки, отказавшиеся играть, и боснийцы, отказавшиеся от товарищеской игры, все прям так и дружат.

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      Рейтинг: +18540

      Cleaner 2 часа назад

      Плюсов НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +27828

      JTherry 3 часа назад

      не получилось бы так, что за время отсутствия наших клубов в розыгрышах ЛЕ, ЧМ и ЧЕ рейтинг наших команд и сборной тоже опустился до нуля...

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