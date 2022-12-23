Гинер назвал плюсы и минусы перехода России из УЕФА в Азию

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил возможный переход РФС в Азию.

– Самая важная история в нашем футболе сейчас – переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене – как клубам, так и сборной.

С другой, нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе, совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей, ведь изначально наш рейтинг, надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые – начинать придется буквально с нуля.

Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания.

– По вашим ощущениям, сколько еще нужно потерпеть? По-моему, год-два можно, но не более.

– Не думаю, что это должно занять больше времени. Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА. Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго.

– Общаетесь ли с кем-то из европейских коллег?

– Конечно.

– Что они говорят?

– Абсолютно нормальная риторика. Если отбросить политиков, то спортивный футбольный мир как дружил, так и дружит. Не важно, какое гражданство или какая национальность у человека. Это абсолютно нормально. Так же переживают, так же готовы поддержать.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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