Колосков: «Буду выступать на заседании исполкома РФС и выскажусь против перехода в Азию»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выступит против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола на заседании исполкома 23 декабря.

«Я думаю, что решение исполкома РФС о переходе в АФК будет однозначным — сторонников этой идеи не будет и никто не проголосует за. На этом тема будет закрыта навсегда.

Конечно, если бы я состоял в исполкоме, то тоже проголосовал бы против. Более того, я буду выступать завтра на заседании исполкома и выскажусь против перехода в АФК, у меня есть такое право», — сказал Колосков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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