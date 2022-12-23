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    Колосков: «Буду выступать на заседании исполкома РФС и выскажусь против перехода в Азию»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выступит против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола на заседании исполкома 23 декабря.

    «Я думаю, что решение исполкома РФС о переходе в АФК будет однозначным — сторонников этой идеи не будет и никто не проголосует за. На этом тема будет закрыта навсегда.

    Конечно, если бы я состоял в исполкоме, то тоже проголосовал бы против. Более того, я буду выступать завтра на заседании исполкома и выскажусь против перехода в АФК, у меня есть такое право», — сказал Колосков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +843

      SLADE2019 2 часа назад

      Раз этот злосчастный вопрос вынесен на заседание исполкома, значит собираются его протащить. Интересные люди. Если бы это привело бы к допуску нашего футбола на международную арену, никто бы против не выступал бы. А так, даже если решат перейти, то и на международный уровень не допустят, и народ рассмешим, да и к падению уровня футбола все это приведет. Уже не говорю о том, что через Азию попасть на ЧМ будет не легче.

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      Рейтинг: +1273

      Lilipyt 2 часа назад

      Ой да какая разница. Что тут бан, что там бан. Все относится к фифа и уефа

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