Агент Шукурова раскрыл детали переговоров между «Химками» и «Неманом»

Владимир Осипов, агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова, заявил о готовности игрока перейти в «Химки».
– Клубы в стадии переговоров, значит, впечатления от «Химок» неплохие. Если клубы смогут договориться, переход состоится.
– Сам Шукуров хочет в «Химки»?
– Это все-таки клуб российской Премьер-лиги.
– Нет ли переживаний по задержкам зарплаты?
– Зарплата все равно будет рано или поздно. Писареву не заплатили до сих пор? Значит, контракт был плохо составлен. Либо получит, но со временем.
Переживания по этому вопросу, конечно, есть, но я не боюсь, что потом футболист недополучит деньги.
В конечном итоге все придет, есть регуляторы ФИФА, есть практика выбивания денег через суд.
– Продолжительность контракта обсуждалась?
– Пока речь о том, смогут ли договориться клубы. Аренда невозможна, у Шукурова год контракта в «Немане», в этом смысла нет.
- 23-летний Шукуров находится на сборе «Химок».
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
- В составе «Немана» хавбек забил 3 гола и сделал 11 ассистов в 59 матчах.
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