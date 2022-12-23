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    Агент Шукурова раскрыл детали переговоров между «Химками» и «Неманом»

    Владимир Осипов, агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова, заявил о готовности игрока перейти в «Химки».

    – Клубы в стадии переговоров, значит, впечатления от «Химок» неплохие. Если клубы смогут договориться, переход состоится.

    – Сам Шукуров хочет в «Химки»?

    – Это все-таки клуб российской Премьер-лиги.

    – Нет ли переживаний по задержкам зарплаты?

    – Зарплата все равно будет рано или поздно. Писареву не заплатили до сих пор? Значит, контракт был плохо составлен. Либо получит, но со временем.

    Переживания по этому вопросу, конечно, есть, но я не боюсь, что потом футболист недополучит деньги.

    В конечном итоге все придет, есть регуляторы ФИФА, есть практика выбивания денег через суд.

    – Продолжительность контракта обсуждалась?

    – Пока речь о том, смогут ли договориться клубы. Аренда невозможна, у Шукурова год контракта в «Немане», в этом смысла нет.

    • 23-летний Шукуров находится на сборе «Химок».
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
    • В составе «Немана» хавбек забил 3 гола и сделал 11 ассистов в 59 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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