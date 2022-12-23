Агент Шукурова раскрыл детали переговоров между «Химками» и «Неманом»

Владимир Осипов, агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова, заявил о готовности игрока перейти в «Химки».

– Клубы в стадии переговоров, значит, впечатления от «Химок» неплохие. Если клубы смогут договориться, переход состоится.

– Сам Шукуров хочет в «Химки»?

– Это все-таки клуб российской Премьер-лиги.

– Нет ли переживаний по задержкам зарплаты?

– Зарплата все равно будет рано или поздно. Писареву не заплатили до сих пор? Значит, контракт был плохо составлен. Либо получит, но со временем.

Переживания по этому вопросу, конечно, есть, но я не боюсь, что потом футболист недополучит деньги.

В конечном итоге все придет, есть регуляторы ФИФА, есть практика выбивания денег через суд.

– Продолжительность контракта обсуждалась?

– Пока речь о том, смогут ли договориться клубы. Аренда невозможна, у Шукурова год контракта в «Немане», в этом смысла нет.

23-летний Шукуров находится на сборе «Химок».

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

В составе «Немана» хавбек забил 3 гола и сделал 11 ассистов в 59 матчах.

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