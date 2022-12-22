Червиченко назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2022

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кто из участников чемпионата мира в Катаре не оправдал его ожидания.

«Самым большим разочарованием на чемпионате мира для меня стали бывшие европейские лидеры вроде Германии.

Также нестабильная игра у Португалии, а голландцы выступили так, как я и ожидал», – заявил Червиченко.

Германия не вышла из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Португалия вылетела на стадии 1/4 финала от Марокко.

Нидерланды также выбыли по итогам четвертьфинала, уступив Аргентине в серии пенальти.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

​​​​​​​https://www.championat.com/football/news-4936815-andrej-chervichenko-rasskazal-kakie-sbornye-razocharovali-ego-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste