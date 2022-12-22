Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Червиченко назвал сборные, разочаровавшие его на ЧМ-2022

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кто из участников чемпионата мира в Катаре не оправдал его ожидания.

    «Самым большим разочарованием на чемпионате мира для меня стали бывшие европейские лидеры вроде Германии.

    Также нестабильная игра у Португалии, а голландцы выступили так, как я и ожидал», – заявил Червиченко.

    • Германия не вышла из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.
    • Португалия вылетела на стадии 1/4 финала от Марокко.
    • Нидерланды также выбыли по итогам четвертьфинала, уступив Аргентине в серии пенальти.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    ​​​​​​​https://www.championat.com/football/news-4936815-andrej-chervichenko-rasskazal-kakie-sbornye-razocharovali-ego-na-chm-2022.html?utm_source=copypaste

    Новости по теме
    Червиченко: «Роналду – черт. Если он и поздравит Месси, то не от души, а ради пиара» 5
    «Что-то между божественным и человеческим». Червиченко – о Месси 1
    Червиченко спрогнозировал победителя матча за 3-е место на ЧМ-2022
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.12.2022 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11