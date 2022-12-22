РФС может перейти в Азию в марте. Этот вопрос будут обсуждать завтра

Появилась информация о сроках возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Историческое заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 23 декабря. По его итогам с высокой долей вероятности будет принято решение о запуске механизма перехода РФС из УЕФА в АФК.

Окончательно «переезд» в Азию оформят, скорее всего, в марте, а пример футбола станет в ближайшем будущем ориентиром для наших федераций по другим видам спорта.

А вместе со «сменой прописки» останутся в прошлом неоправданные траты, раздутые бюджеты клубов, жизнь не по средствам. Новые реалии обещают стать гораздо жестче.

Сам путь в Азию не так прост, как может показаться. Сначала ФИФА должна одобрить упрощенный вариант перехода и дать гарантии, что наша сборная примет участие в отборе на ЧМ-2026, а клубы станут участниками азиатских континентальных турниров.

Если хотя бы один из пунктов не соблюдается, то смысла в немедленном «трансфере» практически не остается. При этом с учетом дефицита времени и отношения к нам определенных членов ФИФА, в перспективы быстрого выполнения условий верится с трудом», – пишет «СЭ».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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