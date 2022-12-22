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    РФС может перейти в Азию в марте. Этот вопрос будут обсуждать завтра

    Появилась информация о сроках возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    «Историческое заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 23 декабря. По его итогам с высокой долей вероятности будет принято решение о запуске механизма перехода РФС из УЕФА в АФК.

    Окончательно «переезд» в Азию оформят, скорее всего, в марте, а пример футбола станет в ближайшем будущем ориентиром для наших федераций по другим видам спорта.

    А вместе со «сменой прописки» останутся в прошлом неоправданные траты, раздутые бюджеты клубов, жизнь не по средствам. Новые реалии обещают стать гораздо жестче.

    Сам путь в Азию не так прост, как может показаться. Сначала ФИФА должна одобрить упрощенный вариант перехода и дать гарантии, что наша сборная примет участие в отборе на ЧМ-2026, а клубы станут участниками азиатских континентальных турниров.

    Если хотя бы один из пунктов не соблюдается, то смысла в немедленном «трансфере» практически не остается. При этом с учетом дефицита времени и отношения к нам определенных членов ФИФА, в перспективы быстрого выполнения условий верится с трудом», – пишет «СЭ».

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9662

      САДЫЧОК 30 минут назад

      Они реально все недоделанные !
      Фифа и в Азии и везде !
      Бан везде !

      1
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      Рейтинг: +11168

      R_a_i_n 37 минут назад

      Я вот думал, что это бред. С другой стороны в Европе нас не ждут. Какая разница где нас не допустят в Европе или в Азии? Мир в ближайшие годы и десятилетия в любом случае будет меняться, так что посмотрим как получится. Как раньше не будет уже. Вангую , что спорт ждет раскол. Наше отстранение это только начало.

      1
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      Рейтинг: +1432

      Красногвардейчик 45 минут назад

      Бедный Зенит((( все ж разбегутся))

      2
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      Рейтинг: +77

      Slavan52 1 час назад

      Маразм крепчает

      0
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