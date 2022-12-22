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  • РФС может перейти в Азию в марте. Этот вопрос будут обсуждать завтра

РФС может перейти в Азию в марте. Этот вопрос будут обсуждать завтра

22 декабря 2022, 21:21
9

Появилась информация о сроках возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Историческое заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 23 декабря. По его итогам с высокой долей вероятности будет принято решение о запуске механизма перехода РФС из УЕФА в АФК.

Окончательно «переезд» в Азию оформят, скорее всего, в марте, а пример футбола станет в ближайшем будущем ориентиром для наших федераций по другим видам спорта.

А вместе со «сменой прописки» останутся в прошлом неоправданные траты, раздутые бюджеты клубов, жизнь не по средствам. Новые реалии обещают стать гораздо жестче.

Сам путь в Азию не так прост, как может показаться. Сначала ФИФА должна одобрить упрощенный вариант перехода и дать гарантии, что наша сборная примет участие в отборе на ЧМ-2026, а клубы станут участниками азиатских континентальных турниров.

Если хотя бы один из пунктов не соблюдается, то смысла в немедленном «трансфере» практически не остается. При этом с учетом дефицита времени и отношения к нам определенных членов ФИФА, в перспективы быстрого выполнения условий верится с трудом», – пишет «СЭ».

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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Slavan52
1671734706
Маразм крепчает
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Красногвардейчик
1671735587
Бедный Зенит((( все ж разбегутся))
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R_a_i_n
1671736032
Я вот думал, что это бред. С другой стороны в Европе нас не ждут. Какая разница где нас не допустят в Европе или в Азии? Мир в ближайшие годы и десятилетия в любом случае будет меняться, так что посмотрим как получится. Как раньше не будет уже. Вангую , что спорт ждет раскол. Наше отстранение это только начало.
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САДЫЧОК
1671736507
Они реально все недоделанные ! Фифа и в Азии и везде ! Бан везде !
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derrik2000
1671740096
Ну, соревнования по футболу одновременно и ФИФА и УЕФА не опекают. Есть какие-то соревнования, похожие на ЛЕ и ЛЧ??? Чемпионат Азии, опять же. Он, ведь провод,ится не под эгидой ФИФА и УЕФА. А лига чемпионов АФК и кубок АФК??? В общем, есть, где поиграть международные матчи нашим клубным командам и сборной. Всё лучше, чем на паперти перед входом в УЕФА сидеть и что-то там клянчить. А когда с голубыми гейропами отношения нормализуются, можно будет и обратно. Но, не факт, что захотят наши: может, попривыкнут в Азии-то.
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gor77
1671771665
Какая ещё АФК?(((((( «В мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», — сказали в службе коммуникаций РФС. Соревнования входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет. По их словам, предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи. Санкции в отношении основной сборной и клубов пока останутся без изменений. Что касается возможного перехода РФС в Азиатскую фубольную конфедерацию (АФК), то единства внутри исполкома РФС нету. "Даже если РФС решится это сделать, то переход займет не один месяц."- говорят в исполкоме Союза.
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