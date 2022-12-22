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Гинер рассказал, как санкции повлияли на бюджет ЦСКА

22 декабря 2022, 18:58
1

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о влиянии санкций на бюджет клуба.

– Пострадал ли бюджет ЦСКА из-за всей истории с санкциями?

– Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали б – еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

– То есть разговор такой состоялся? Мол, парни, сейчас наступают тяжелые времена, помогите ПФК.

– Не, не помогите клубу. Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату?

С еврокубками и без еврокубков – две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса.

  • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (1)
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zigbert
1671780848
Во всех клубах игроки понимают такое положение дел. Претензий к руководству быть не должно.
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