Гинер рассказал, как санкции повлияли на бюджет ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о влиянии санкций на бюджет клуба.
– Пострадал ли бюджет ЦСКА из-за всей истории с санкциями?
– Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали б – еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.
– То есть разговор такой состоялся? Мол, парни, сейчас наступают тяжелые времена, помогите ПФК.
– Не, не помогите клубу. Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату?
С еврокубками и без еврокубков – две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса.
- ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.
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