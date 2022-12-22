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    Роднина: «Фигурное катание – это эстетика и красота, а в футболе только бегают и пинают мяч»

    Депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила фигурное катание с футболом.

    «Я согласна с мнением Медведевой, что фигурное катание — эстетика, гармония движения, красота, нестандартные действия, а в футболе все просто: только бегают и пинают мяч. Но проводить аналогию между этими видами спорта, говорить, что что-то проще — не совсем этично.

    В нашей стране фигурное катание на более высоком уровне, нежели футбол. Хотя когда-то было наоборот. Чемпионат мира в Катаре показал, куда нам надо стремиться. У россиян большая заинтересованность в фигурном катании, но и в футболе — очень высокая.

    Дети, которые идут заниматься фигурным катанием, требуют большего вложения от родителей, а в футболе можно самому прийти в школу, занятия не так дорого обойдутся семье», — заявила Роднина.

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    Источник: «РБ Спорт»

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