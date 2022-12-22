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  • Роднина: «Фигурное катание – это эстетика и красота, а в футболе только бегают и пинают мяч»

Роднина: «Фигурное катание – это эстетика и красота, а в футболе только бегают и пинают мяч»

22 декабря 2022, 18:00
9

Депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила фигурное катание с футболом.

«Я согласна с мнением Медведевой, что фигурное катание — эстетика, гармония движения, красота, нестандартные действия, а в футболе все просто: только бегают и пинают мяч. Но проводить аналогию между этими видами спорта, говорить, что что-то проще — не совсем этично.

В нашей стране фигурное катание на более высоком уровне, нежели футбол. Хотя когда-то было наоборот. Чемпионат мира в Катаре показал, куда нам надо стремиться. У россиян большая заинтересованность в фигурном катании, но и в футболе — очень высокая.

Дети, которые идут заниматься фигурным катанием, требуют большего вложения от родителей, а в футболе можно самому прийти в школу, занятия не так дорого обойдутся семье», — заявила Роднина.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (9)
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nik55
1671723318
едь опять в сша и там тявкай
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MaxRnD
1671723547
В ГосДуре оказывается тоже есть профессиональные тролли на окладе
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derrik2000
1671724832
"У россиян большая заинтересованность в фигурном катании, но и в футболе — очень высокая." Чего-чего??? По-моему, сейчас людям как-то по хрен это фигурное катание: бабы его могут без ущерба для настроения на "мыльный" сериал заменить, а, вот, ФУТБОЛ, причём, именно ФУТБОЛ, а не "игра в мяч на зелёном поле", всегда был, есть, и будет востребован людьми. "в футболе можно самому прийти в школу, занятия не так дорого обойдутся семье», — заявила Роднина." Ага-ага. Это если только в свою общеобразовательную школу пойти и после уроков побегать за мячиком на школьном стадионе. Ты ЭТО расскажи родителям детей, занимающихся в спортивной школе, ну, например, Спартака.
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Кузьмич на трибуне
1671727273
Жалко Д.Губерниев её не слышит, он бы ей рассказал про биатлон. А про фигурное катание пусть расскажет жителям Аргентины. Ч.М. по футболу на целый месяц привлёк пол мира к экранам. А сколько человек смотрело Ч.М. по фигурному катанию? Сколько болельщиков соберёт финал Л,Е, Л.Ч, Ч.Е., Ч.М. Хоть один турнир по фигурному катанию может собрать на стадионе полную чашу стотысячника, и ещё 300 тысяч желавших попасть на финал ЧМ? Какой турнир по фигурному катанию смотрят во всех спортбарах страны, если в этот время проходит финал футбольного турнира?
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Krics
1671730376
У россиян большая заинтересованность в фигурном катании,но не в депутатах,может пора заняться своим делом.
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alp
1671735323
чего она добивается своими высказываниями? какая нафиг эстетика, где в 90% выступления фигуристы ездят попой вперед???
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Plyash
1671739504
Видать,Иришка,сегодня попинали твою репу вместо мяча.Результат не замедлил сказаться...
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