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  • Здоровье Пеле ухудшается: недавно его экстренно госпитализировали, медиа пишут, что химиотерапия не помогает

Здоровье Пеле ухудшается: недавно его экстренно госпитализировали, медиа пишут, что химиотерапия не помогает

22 декабря 2022, 15:16
16

Неприятная новость: здоровье Пеле ухудшается. Еще во время чемпионата мира в Катаре его экстренно госпитализировали – несмотря на все заявления от его окружения, что это плановый просмотр, медиа говорили, что проблемы были большие.

Что было с Пеле в последнее время

Проблемы со здоровьем преследуют Пеле уже несколько лет, но особенно обострились в конце 2010-х годов. Он ездил в Париж из-за мочекаменной болезни, делал операцию на бедро и проходил курс химиотерапии из-за рака толстой кишки, перестал передвигаться без инвалидной коляски. При этом на вопросы о своем здоровье он всегда отвечал очень положительно:

«Конечно, я не смогу пробежать стометровку на скорости ведущих футболистов. Но я все еще здоров. Никогда не верьте слухам, Пеле в полном порядке. У меня есть старческие болячки, но они не те, чтобы вы могли всерьез беспокоиться за мое здоровье».

В сентябре 2021 года Пеле начал борьбу с раком толстой кишки. Сначала врачи оперировали Пеле, после – запустили курс химиотерапии. Пеле даже немного помогло это. Он сам говорил: «Хочу всех успокоить. Я в порядке, мне пришлось перенести операцию, но сейчас хочу заверить всех: мне значительно лучше. В ближайшее время у меня будут некоторые помогут стабилизировать состояние. Но в целом переживать не стоит».

Что было совсем недавно: рак Пеле прогрессирует, его переводили в палату для тяжелобольных пациентов

Вот последние события, связанные с Пеле в 2022 году:

• Январь: попал в госпиталь для прохождения курса химиотерапии.

• Февраль: очередная госпитализация для химиотерапии. Врачам пришлось продлить госпитализацию из-за инфекции мочевыводящей путей.

• Июнь: Пеле посетил больницу для планового обследования. После этого он еще несколько месяцев посещал врачей в Сан-Паулу для консультаций.

• Ноябрь: в конце месяца он был внепланово госпитализирован – из-за ухудшения состояния здоровья.

• Декабрь: в начале месяца врачи выявили у Пеле бронхопневмонию, многочисленные отеки кожи. В дальнейшем врачи провели обследование и поняли, что химиотерапия уже ему не помогает. Журналисты Reuters дополнили информацию: сказали, что врачи оказывают ему паллиативную помощь. То есть их действия направлены не на лечение симптомов, а на устранение болевых ощущений.

Сам Пеле комментировал эту информацию так:Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил.

Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира! Большое вам спасибо за все».

• 12 декабря сотрудники больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу выпустили заявление, в котором сказано, что состояние Пеле улучшилось.

• 22 декабря. Дочь Пеле поблагодарила всех (фанатов, игроков, команды, сборные и различные федерации) за поддержку. При этом RMC Sport написал, что химиотерапия не помогает Пеле – рак прогрессирует. А помимо онкологии врачи зафиксировали у него почечную и сердечную недостаточность.

Врачи и родные Пеле пока никак не комментируют события о сложностях с его здоровьем.

Фото: firo Sportphoto, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Бразилия Пеле
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Snek
1671713957
Ну так 82 го как бы, вроде не мальчик. Вот и болячки.
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Красногвардейчик
1671714610
Жаль....но там слишком всё серьёзно с болезнью(((
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Plyash
1671714656
Держись пожалуйста,дружище,мы с Тобой!!!
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subbotaspartak
1671717049
Обыгрыш защитника без касания мяча, было фантастично. Обыграй ещё раз.
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alex1951
1671721766
Пеле - это не просто Пеле.....Говоришь Пеле подрузумеваешь футбол, говоришь футбол ,подрузумеваешь Пеле.. Он ,Яшин,Маццола,Стрельцов ,Мюллер и мн др....это классики футбола.Мы видели их игру. Это что то. Финты,голы на загляденье. Да,Пеле немолод. Но видя любовь почитателей к нему - это придает ему жизни...Ты - эпоха!
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ilichkadr
1671727001
Очень и очень жаль, но победить рак не сможет и господь Бог.............
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raritet
1671734307
Дай Бог тебе, кумир миллионов здоровья. Будем верить , что ты порадуешь еще своим присутствием в этом подлунном мире всех почитателей твоего непревзойденного таланта.
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DOCTOR PENALTY
1671738009
Очень печально.
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JI e x a
1671781095
Мы все временщики на этой Земле, и все уйдём отсюда, рано или поздно. Уйдут все, и великие, и богатые, и сильные, и красивые. Вот и время Пеле подходит. Не нужно унывать, это просто нормальное течение времени, мы появляемся, на пике своего развития что-то даём этому миру, и уходим.
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