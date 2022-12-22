В «Матч ТВ» рассказали, сколько зрителей посмотрели финал ЧМ-2022

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин раскрыл данные об аудитории финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.
«Финальную игру и победу Аргентины в эфире «Матч ТВ» увидели более 18 миллионов человек! Еще несколько миллионов смотрели игру на диджитал-площадках «Матч ТВ» и других платформах.
Таким образом, доля зрителей в нашей целевой аудитории М14-59 в городах с населением более 100 тысяч человек, которые смотрели трансляцию от стартового до финального свистка, составила 41,04%.
Трансляция финала стала самой рейтинговой в истории «Матч ТВ», а в топ-10 всего вошли четыре игры чемпионата мира.
Также финал ЧМ стал самой рейтинговой спортивной трансляцией этого года», – написал Тащин в своем телеграм-канале.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3.
- У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно