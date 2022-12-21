«Незаметный герой». Адиев назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает аргентинца Родриго де Пауля лучшим игроком чемпионата мира-2022.
«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Я думаю, что де Пауль. Его заслуга очень велика в победе Аргентины, незаметный герой. Своей игрой де Пауль развязал руки Месси, он ему очень сильно помог», — сказал Адиев.
- Аргентина играла ЧМ впервые с 1986 года.
- Де Пауль вышел в основе во всех матчах.
- Полузащитник выступает за «Атлетико».
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Источник: «РБ Спорт»