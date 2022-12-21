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    «Незаметный герой». Адиев назвал лучшего игрока ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает аргентинца Родриго де Пауля лучшим игроком чемпионата мира-2022.

    «Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Я думаю, что де Пауль. Его заслуга очень велика в победе Аргентины, незаметный герой. Своей игрой де Пауль развязал руки Месси, он ему очень сильно помог», — сказал Адиев.

    • Аргентина играла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Де Пауль вышел в основе во всех матчах.
    • Полузащитник выступает за «Атлетико».

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    Источник: «РБ Спорт»

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