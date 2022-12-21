«Незаметный герой». Адиев назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев считает аргентинца Родриго де Пауля лучшим игроком чемпионата мира-2022.

«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Я думаю, что де Пауль. Его заслуга очень велика в победе Аргентины, незаметный герой. Своей игрой де Пауль развязал руки Месси, он ему очень сильно помог», — сказал Адиев.

Аргентина играла ЧМ впервые с 1986 года.

Де Пауль вышел в основе во всех матчах.

Полузащитник выступает за «Атлетико».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно